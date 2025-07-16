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АНАЛІТИКА

Рада дозволила людям віком понад 60 років доєднатися до війська за контрактом

18:27 16.07.2025 |

Право

 

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт, який пропонує запровадити військову службу за контрактом для охочих віком від 60 років.

Про це повідомив народний депутат, секретар Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Йдеться про законопроєкт №13229.

Підписати контракт за власним бажанням можуть люди віком від 60 років, що визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу (за умови, що такі люди були звільнені з військової служби після 1 січня 2015 року).

Пропонується запровадити таку військову службу в період дії воєнного стану. Строк контракту - один рік, із можливістю укладення нових контрактів. Також у контракті встановлюється випробування терміном два місяці.

На думку авторів законопроєкту, доцільно залучати таких контрактників на небойові посади, де фізичне навантаження не є значним, але «необхідні досвід, знання, дисципліна й відповідальність».

Раніше заступник начальника Запорізького обласного ТЦК та СП Андрій Якунін розповідав, що військовозобов'язаних старше 50 років, яких визнали придатними до служби за станом здоров'я, направляють до тилових частин і частин забезпечення. Зокрема, їх можуть долучити до обладнання фортифікаційних споруд, також підрозділи підтримки й забезпечення потребують водіїв і кранівників.

У лютому в Україні запровадили контракти на службу в ЗСУ для людей віком від 18 до 24 років, вони є добровільними. Контракти укладаються на один рік і передбачають «мотиваційний складник».
За матеріалами: hromadske.ua
 

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