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АНАЛІТИКА

Рада ухвалила закон щодо удосконалення діяльності СБУ

16:10 16.07.2025 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила закон щодо вдосконалення діяльності Служби безпеки України, повідомила народна депутатка Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Верховна Рада України щойно конституційною більшістю ухвалила законопроєкт №13353 щодо удосконалення діяльності Служби безпеки України", - написала Фріз у фейсбуці в середу.

За її словами, згідно із законом, збільшується чисельність Центру спеціальних операцій "А" до 10 тис. осіб, удосконалюються механізми організації роботи СБУ, посилюється соціальний захист співробітників.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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