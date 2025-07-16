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Рада ухвалила закон щодо удосконалення діяльності СБУ
16:10 16.07.2025 |
Верховна Рада ухвалила закон щодо вдосконалення діяльності Служби безпеки України, повідомила народна депутатка Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").
"Верховна Рада України щойно конституційною більшістю ухвалила законопроєкт №13353 щодо удосконалення діяльності Служби безпеки України", - написала Фріз у фейсбуці в середу.
За її словами, згідно із законом, збільшується чисельність Центру спеціальних операцій "А" до 10 тис. осіб, удосконалюються механізми організації роботи СБУ, посилюється соціальний захист співробітників.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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