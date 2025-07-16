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Верховна Рада розблокувала закон про АРМА
14:24 15.07.2025 |
Верховна Рада України не підтримала постанову, яка на місяць заблокувала підписання закону про реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів.
Про це повідомила голова Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума.
"Парламент не підтримав блокуючу постанову. Національні інтереси понад усе", - написала вона у Telegram.
Вона нагадала, що 18 червня Верховна Рада підтримала в другому читанні реформу АРМА, яка посилює спроможність агентства і відкриває шлях до управління корпоративними правами Росії та Білорусі та передбачає можливість передачі арештованих активів на потреби українських військових.
"Але після цього окрема політична сила заблокувала підписання закону - майже на місяць. Заблокувала можливість допомоги військовим та управління активами рф. Сьогодні ця сторінка закрита", - написала Дума.
За її словами, агентство чекало цього рішення два роки і понад п'ять місяців боролося за ухвалення цього закону, і тепер час запускати реформу.
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