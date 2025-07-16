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АНАЛІТИКА

Верховна Рада розблокувала закон про АРМА

14:24 15.07.2025 |

Право

 

Верховна Рада України не підтримала постанову, яка на місяць заблокувала підписання закону про реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Про це повідомила голова Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума.

"Парламент не підтримав блокуючу постанову. Національні інтереси понад усе", - написала вона у Telegram.

Вона нагадала, що 18 червня Верховна Рада підтримала в другому читанні реформу АРМА, яка посилює спроможність агентства і відкриває шлях до управління корпоративними правами Росії та Білорусі та передбачає можливість передачі арештованих активів на потреби українських військових.

"Але після цього окрема політична сила заблокувала підписання закону - майже на місяць. Заблокувала можливість допомоги військовим та управління активами рф. Сьогодні ця сторінка закрита", - написала Дума.

За її словами, агентство чекало цього рішення два роки і понад п'ять місяців боролося за ухвалення цього закону, і тепер час запускати реформу.

За матеріалами: Економічна правда
 

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