Верховна Рада розблокувала закон про АРМА

Верховна Рада України не підтримала постанову, яка на місяць заблокувала підписання закону про реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Про це повідомила голова Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума.

"Парламент не підтримав блокуючу постанову. Національні інтереси понад усе", - написала вона у Telegram.

Вона нагадала, що 18 червня Верховна Рада підтримала в другому читанні реформу АРМА, яка посилює спроможність агентства і відкриває шлях до управління корпоративними правами Росії та Білорусі та передбачає можливість передачі арештованих активів на потреби українських військових.

"Але після цього окрема політична сила заблокувала підписання закону - майже на місяць. Заблокувала можливість допомоги військовим та управління активами рф. Сьогодні ця сторінка закрита", - написала Дума.

За її словами, агентство чекало цього рішення два роки і понад п'ять місяців боролося за ухвалення цього закону, і тепер час запускати реформу.