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АНАЛІТИКА

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

 

Верховна Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації на 90 діб з 7 серпня, повідомила народна депутатка Ірина Геращенко (фракція "Європейська солідарність").

За її словами, за відповідний законопроєкт (№ 13472) про затвердження указу президента "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" у цілому проголосували 304 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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