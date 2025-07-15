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Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації
Верховна Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації на 90 діб з 7 серпня, повідомила народна депутатка Ірина Геращенко (фракція "Європейська солідарність").
За її словами, за відповідний законопроєкт (№ 13472) про затвердження указу президента "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" у цілому проголосували 304 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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