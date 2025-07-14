Фінкомітет Ради підтримав «соєві правки» і створить спецфонд для аграріїв за рахунок мит

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики проголосував за таблицю до другого читання законопроєкту №13157 щодо експортного мита на сою та ріпак, повідомив народний депутат Сергій Лабазюк парламентська фракція "За майбутнє") в Telegram.

Нардеп додав, що парламентарії в понеділок обговорили створення спецфонду для аграріїв, який фінансуватиметься надходженнями від цих мит.

"Виходячи зі статистики експорту за попередній період, 10% (з урахуванням збільшення переробки, зменшення експорту сировини тощо) можуть забезпечити 10-15 млрд грн надходжень. Об'єктивно, логічно спрямувати ці кошти на тих, хто їх згенерував, - для інвестицій у переробку", - написав він.

Лабазюк зауважив, що наразі з обсягом залучених сум і способом їх спрямування аграріям чіткого бачення нардепи не мають.

Він наголосив, що будь-які запровадження мит не мусять бути просто заради збору коштів, оскільки це "тиск і послаблення економіки", і додав, що збільшення переробки в перспективі - це шлях України.

Як повідомлялося раніше, "соєві правки" - це зміни до Податкового кодексу України, запроваджені наприкінці 2017 року. Вони стосувалися порядку відшкодування ПДВ (податку на додану вартість) під час експорту сої та ріпаку.

Генеральний директор асоціації "Укроліяпром " Степан Капшук кілька років поспіль пропонував заборонити вивезення 50% врожаю ріпаку з країни, щоб збільшити завантаження українських переробних потужностей, яким, зокрема 2024 року, суттєво не вистачало сировини.

Згодом заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський підготувава законопроєкт №13134, в якому правкою №40 передбачалося запровадження 10%-го експортного мита на ріпак та сою. Він аргументував свою ініціативу тим, що українські заводи з переробки сої та ріпаку недозавантажені на 35%, і якщо їх задіяти, Україна отримає додаткових 7,3 млрд грн доходів у державний бюджет на фінансування ЗСУ, а додаткові $238 млн дозволять побудувати десятки заводів, створити тисячі нових робочих місць.

Низка асоціацій розкритикували ідею законопроєкту "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів, що підлягають закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, шляхом укладення договорів керованого доступу", яка передбачала встановлення мита на експорт сої та ріпаку з України. На переконання бізнес-об`єднань, вони є дискримінаційними по відношенню до малих та середніх виробників, мають на меті збільшення прибутків переробників за рахунок малих і середніх аграріїв та порушують угоду про асоціацію з ЄС.

Верховна Рада 18 червня не підтримала цю ініціативу.