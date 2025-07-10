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АНАЛІТИКА

Гетманцев про оподаткування солодких напоїв: Немає обґрунтованої економічної логіки

11:47 10.07.2025 |

Право

 

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що обережно ставиться до ідеї Кабміну про оподаткування солодких напоїв.

Про це він розповів у подкасті ЕП "Хроніки економіки".

"Нові податки - це завжди погано, а тут ще й немає навіть обґрунтованої економічної логіки. Адміністрування складне, а фіскальний ефект "шалений" - аж 8 мільярдів на рік. Для розуміння - в три рази менше за обсяги бюджетних втрат від тіньового тютюну", - зазначив Гетманцев.

Він вважає, що зараз не може йти мова про подібні нові податки. В тіні, у різних схемах та різних галузях, втрачаються мільярди доларів.

"На це не можна широко закривати очі - саме там необхідній для наповнення бюджету ресурс", - підкреслив нардеп.

За матеріалами: Економічна правда
 

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