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Гетманцев про оподаткування солодких напоїв: Немає обґрунтованої економічної логіки
11:47 10.07.2025 |
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що обережно ставиться до ідеї Кабміну про оподаткування солодких напоїв.
Про це він розповів у подкасті ЕП "Хроніки економіки".
"Нові податки - це завжди погано, а тут ще й немає навіть обґрунтованої економічної логіки. Адміністрування складне, а фіскальний ефект "шалений" - аж 8 мільярдів на рік. Для розуміння - в три рази менше за обсяги бюджетних втрат від тіньового тютюну", - зазначив Гетманцев.
Він вважає, що зараз не може йти мова про подібні нові податки. В тіні, у різних схемах та різних галузях, втрачаються мільярди доларів.
"На це не можна широко закривати очі - саме там необхідній для наповнення бюджету ресурс", - підкреслив нардеп.
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