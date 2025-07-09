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Приєднання України до зони європлатежів: бізнес просить доопрацювати законопроєкт
16:44 09.07.2025 |
Європейська бізнес-асоціація підтримує ухвалений у першому читанні законопроєкт №13233 приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), але просить його доопрацювати. Про це повідомила пресслужба асоціації.
Зазначається, що ЄБА вітає ініціативу щодо гармонізації національного законодавства з європейським у сфері запобігання відмиванню коштів, фінансування тероризму та забезпечення прозорості фінансової системи. Водночас бізнес-спільнота наголошує на необхідності доопрацювання окремих положень законопроєкту задля їх практичної реалізації та відповідності стандартам ЄС.
"З огляду на суспільне занепокоєння щодо відкриття банківської інформації, Асоціація підкреслює важливість досягнення балансу між ефективним фінансовим моніторингом та забезпеченням прав, інтересів і фінансової приватності громадян та бізнесу", - йдеться в заяві.
Ключові пропозиції експертів асоціації до законопроєкту:
→ визначення "вищого керівництва" суб'єктів фінмоніторингу (СПФМ). ЄБА пропонує не обмежуватися загальними зборами, а залишити поточну редакцію закону №361-IX або ж надати максимально наближене до Директиви ЄС 2015/849 визначення "вищого керівництва", яке не обмежується загальними зборами;
→ спрощення верифікації юросіб-нерезидентів. Пропонується дозволити верифікацію таких клієнтів шляхом аналізу даних з офіційних реєстрів іноземних держав замість обов'язкових легалізованих копій чи нотаріальних засвідчень;
→ перегляд порогових сум для фінмоніторингу. У законопроєкті передбачено суттєве збільшення штрафів для СПФМ, щоби узгодити їх із європейськими стандартами. Асоціація пропонує разом із підвищенням санкцій переглянути й порогові суми фінансових операцій, які є підставою для фінмоніторингу;
→ альтернативні підходи до ідентифікації бенефіціарів-нерезидентів. Замість нотаріальних копій паспортів, ЄБА пропонує дозволити офіційні витяги з реєстрів іноземних держав, що містять дані про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ).
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