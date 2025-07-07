Бізнес закликав Раду схвалити зміни до закону «Про лобіювання» до 1 вересня 2025 р.

Бізнес-спільнота звернулась до Верховної Ради з проханням ухвалити законопроєкти №13339 та №13340-1 до 1 вересня 2025 року, забезпечивши належне впровадження положень закону України "Про лобіювання", йдеться в спільній заяви Європейської бізнес асоціації (ЄБА) та Американської торговельної палати (AmCham).

"Бізнес-спільнота, підтримуючи євроінтеграційний курс України та поділяючи принципи прозорості у сфері публічного управління, схвалює внесення змін до закону, адже запропоновані зміни передбачають можливості повноцінної реалізації положень закону після набрання чинності. Разом з тим, бізнес-спільнота переконана, що запровадження адміністративної відповідальності одночасно з набранням чинності законом є передчасним", - йдеться у публікації.

Підкреслюється, що враховуючи новизну правового регулювання та відсутність практики його застосування, доцільним є встановлення перехідного періоду в строк 12 місяців, для забезпечення належної імплементації законодавчих норм, тому бізнес просить врахувати також і цю пропозицію.

В ЄБА нагадали, що 4 липня 2025 року парламентський комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт №13339, ним пропонується внести уточнення до окремих положень закону України "Про лобіювання".

20 червня у Раді також був зареєстрований проєкт закону №13340-1 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері лобіювання" щодо перехідного періоду строком на 12 місяців.