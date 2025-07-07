Збільшення фінансування оборони: комітет Ради рекомендував два законопроєкти

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував у першому читанні два законопроєкти, які стосуються збільшення видатків оборони у держбюджеті-2025.

Про це повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

Згідно із законопроєктом #13439, пропонується збільшення видатків оборони на 412,4 млрд грн, з них 215,9 млр грн - на закупівлю та виробництво в Україні зброї та військової техніки.

Також планується виділити додаткові кошти на закупівлю ліків, підтримку ветеранів та їхніх родин, харчування школярів та мережу військових ліцеїв.

"Зміни до Бюджетного кодексу #13422-1 - це частина пакета Defence City", - зазначила Підласа.

Зокрема, змінами до Кодексу пропонується:

* у 2026-2028 роках розділяти ПДФО релокованих оборонних підприємств порівну між двома місцевими бюджетами: "материнської" громади, де це підприємство зареєстровано та громади, яку обрано для релокації,

* не враховувати ПДФО підприємства, що релокується, в горизонтальному вирівнюванні для приймаючої громади (відповідно, не зменшувати її дотацію, або не збільшувати реверс, залежно від податкоспроможності громади).

За задумом авторів, ці додаткові гроші в приймаючій громаді повинні використовуватись на облаштування інфраструктури для роботи оборонного підприємства.

Парламент планує розглянути обидва законопроєкти на найближчих пленарних засіданнях.