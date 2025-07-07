Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Збільшення фінансування оборони: комітет Ради рекомендував два законопроєкти

15:44 07.07.2025 |

Право

 

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував у першому читанні два законопроєкти, які стосуються збільшення видатків оборони у держбюджеті-2025.

Про це повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

Згідно із законопроєктом #13439, пропонується збільшення видатків оборони на 412,4 млрд грн, з них 215,9 млр грн - на закупівлю та виробництво в Україні зброї та військової техніки.

Також планується виділити додаткові кошти на закупівлю ліків, підтримку ветеранів та їхніх родин, харчування школярів та мережу військових ліцеїв.

"Зміни до Бюджетного кодексу #13422-1 - це частина пакета Defence City", - зазначила Підласа.

Зокрема, змінами до Кодексу пропонується:

* у 2026-2028 роках розділяти ПДФО релокованих оборонних підприємств порівну між двома місцевими бюджетами: "материнської" громади, де це підприємство зареєстровано та громади, яку обрано для релокації,
* не враховувати ПДФО підприємства, що релокується, в горизонтальному вирівнюванні для приймаючої громади (відповідно, не зменшувати її дотацію, або не збільшувати реверс, залежно від податкоспроможності громади).

За задумом авторів, ці додаткові гроші в приймаючій громаді повинні використовуватись на облаштування інфраструктури для роботи оборонного підприємства.

Парламент планує розглянути обидва законопроєкти на найближчих пленарних засіданнях.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7975
  0,0634
 0,15
EUR
 1
 49,0285
  0,0925
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3337  0,00 0,01 41,9256  0,02 0,05
EUR 48,7952  0,03 0,05 49,5607  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7950  0,02 0,06 41,8150  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес