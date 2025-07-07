Фінансові новини
- |
- 07.07.25
- |
- 20:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Збільшення фінансування оборони: комітет Ради рекомендував два законопроєкти
15:44 07.07.2025 |
Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував у першому читанні два законопроєкти, які стосуються збільшення видатків оборони у держбюджеті-2025.
Про це повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.
Згідно із законопроєктом #13439, пропонується збільшення видатків оборони на 412,4 млрд грн, з них 215,9 млр грн - на закупівлю та виробництво в Україні зброї та військової техніки.
Також планується виділити додаткові кошти на закупівлю ліків, підтримку ветеранів та їхніх родин, харчування школярів та мережу військових ліцеїв.
"Зміни до Бюджетного кодексу #13422-1 - це частина пакета Defence City", - зазначила Підласа.
Зокрема, змінами до Кодексу пропонується:
* у 2026-2028 роках розділяти ПДФО релокованих оборонних підприємств порівну між двома місцевими бюджетами: "материнської" громади, де це підприємство зареєстровано та громади, яку обрано для релокації,
* не враховувати ПДФО підприємства, що релокується, в горизонтальному вирівнюванні для приймаючої громади (відповідно, не зменшувати її дотацію, або не збільшувати реверс, залежно від податкоспроможності громади).
За задумом авторів, ці додаткові гроші в приймаючій громаді повинні використовуватись на облаштування інфраструктури для роботи оборонного підприємства.
Парламент планує розглянути обидва законопроєкти на найближчих пленарних засіданнях.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Bloomberg: Зеленський обговорював із Трампом заміну посла України в США
|ЗМІ: Трамп відправляє Келлога у Рим на конференцію з відновлення України
|Трамп про дзвінок із Зеленським: Була стратегічна розмова
|Трамп після розмов із путіним і Зеленським заявив, що не знає, чи зможе припинити війну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|«Укрнафту» захищатимуть німецькі юристи від позову фірми китайського мільярдера
|Підприємці цьогоріч отримали ₴46,5 мільярда доступних кредитів
|Бізнес закликав Раду схвалити зміни до закону «Про лобіювання» до 1 вересня 2025 р.
|Переробники, які постраждали від війни, зможуть отримати на відновлення до 16 мільйонів гривень
|Імпорт пального приніс понад 12 млрд грн до бюджету у червні — Держмитслужба
|Кабмін посилив вимоги до отримувачів грантів від Українського ветеранського фонду
Бізнес
|Штучний інтелект їсть мегавати: дата-центри Google споживають рекордну кількість електроенергії
|Reuters: авіаційні крісла стали вузьким місцем у виробництві літаків
|Як старі акумулятори від електромобілів стають мікро-мережами - новий бізнес від Redwood Materials
|Гендиректор Intel хоче відмовитися від виробничого процесу, що коштував компанії мільярди
|Друковані плати з рідким металом самовідновлюються та працюють попри пошкодження
|Google оштрафували на $314 млн за передачу даних з неактивних пристроїв
|Миші без мами: вчені виростили здорових мишенят із двох сперматозоїдів