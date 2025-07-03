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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон про зміни Бюджетного кодексу для угоди зі США про надра

 

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо реалізації угоди зі США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Про це повідомляється на сайті Верховної ради.

Закон передбачає забезпечити належну реалізацію ратифікованої угоди та впровадити механізм зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США для довгострокової відбудови й модернізації держави у відповідь на масштабні руйнування, спричинені Російською Федерацією.

Згідно з умовами, внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності угодою від:

* ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку "А" до Угоди) з нових ліцензій;

* видачі нових спецдозволів на користування надрами;

* реалізації державної частини продукції по новим угодам про розподіл продукції.

Законом передбачається, що ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника перераховуватимуться до Фонду відбудови.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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