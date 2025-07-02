Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил (№4323-IX), повідомляє Верховна Рада у телеграм-каналі.

Документ гармонізує положення Митного кодексу України з конституційною практикою та сучасними європейськими підходами у сфері митного правозастосування.

Закон зокрема: розділяє підходи для визначення розміру штрафу в залежності від органу, яким він накладається; змінює підходи щодо обов'язковості конфіскації товарів; врегульовує питання щодо звільнення від відповідальності волонтерів, які до 1 квітня 2024 року передавали для потреб ЗСУ автомобілі, що були ввезені в режимах транзиту або тимчасового ввезення.