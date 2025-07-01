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Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ
Президент України Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
Про це він поінформував у себе в Telegram, пише "Європейська правда".
Зеленський наголосив на необхідності якомога швидше ратифікувати угоду, щоб "розпочати процес реального створення трибуналу".
"Доручив також якнайшвидше опрацювати та внести на розгляд Верховної Ради України необхідні законодавчі зміни, щоб з нашого боку все було забезпечено на сто відсотків заради повної реалізації угоди про створення трибуналу", - зазначив він.
Президент закликав депутатів розглянути це питання невідкладно.
Він також очікує на швидке представлення командами Міністерства закордонних справ України та Офісу "відповідного графіка роботи з партнерами для імплементації угоди про створення трибуналу та фактичного запуску інституції".
"Уже цього року в Росії мають відчути, що їхня відповідальність за злочин агресії є неминучою і що реально розпочався міжнародний юридичний процес для притягнення Росії до відповідальності", - підкреслив Зеленський.
25 червня угода про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії була підписана в будівлі Ради Європи у Страсбурзі під час першого візиту Зеленського в цю організацію.
Майбутній Спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави, яке зазвичай захищене персональними імунітетами, але винесення вироків буде можливим лише після втрати ним посад.
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