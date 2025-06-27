Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про синхронізацію санкцій з міжнародними партнерами

14:25 27.06.2025 |

Право, Політика

 

Президент України Володимир Зеленський видав указ про введення в дію рішення РНБО щодо синхронізації санкційного тиску на Росію з боку України та її міжнародних партнерів.

Указ оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 червня 2025 року "Про синхронізацію санкційного тиску України, Європейського Союзу та інших учасників "Групи семи" на Російську Федерацію і пов'язаних з нею суб'єктів", - йдеться в указі.

Рішенням від 27 червня РНБО постановила, що санкції, затверджені державами-партнерами, мають бути синхронізовані в юрисдикції України шляхом їх подання на розгляд та затвердження РНБО не пізніше ніж на 15-й день після набрання чинності відповідним рішенням держави-партнера або об'єднання держав.

Кабміну та СБУ разом з Нацбанком було доручено забезпечити повну імплементацію в юрисдикції України санкцій, що затверджені міжнародними партнерами.

Кабміну, СБУ, Службі зовнішньої розвідки разом з Офісом генпрокурора було доручено забезпечити синхронізацію з ЄС, США та іншими державами санкцій, застосованих Україною у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації.

Це робиться для того, що досягти "максимально жорстких наслідків для Російської Федерації за розв'язану проти України злочинну та неспровоковану війну і подальшого відчутного обмеження військово-промислового потенціалу держави-агресора".

19 червня Володимир Зеленський повідомив, що Україна синхронізує санкції з партнерами та розширить тиск на російський енергетичний сектор.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5852
  0,0768
 0,18
EUR
 1
 48,6380
  0,3142
 0,65

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2254  0,08 0,19 41,8071  0,04 0,10
EUR 48,2875  0,08 0,16 49,0546  0,13 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6100  0,02 0,06 41,6450  0,04 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес