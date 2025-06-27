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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про синхронізацію санкцій з міжнародними партнерами
Президент України Володимир Зеленський видав указ про введення в дію рішення РНБО щодо синхронізації санкційного тиску на Росію з боку України та її міжнародних партнерів.
Указ оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".
"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 червня 2025 року "Про синхронізацію санкційного тиску України, Європейського Союзу та інших учасників "Групи семи" на Російську Федерацію і пов'язаних з нею суб'єктів", - йдеться в указі.
Рішенням від 27 червня РНБО постановила, що санкції, затверджені державами-партнерами, мають бути синхронізовані в юрисдикції України шляхом їх подання на розгляд та затвердження РНБО не пізніше ніж на 15-й день після набрання чинності відповідним рішенням держави-партнера або об'єднання держав.
Кабміну та СБУ разом з Нацбанком було доручено забезпечити повну імплементацію в юрисдикції України санкцій, що затверджені міжнародними партнерами.
Кабміну, СБУ, Службі зовнішньої розвідки разом з Офісом генпрокурора було доручено забезпечити синхронізацію з ЄС, США та іншими державами санкцій, застосованих Україною у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації.
Це робиться для того, що досягти "максимально жорстких наслідків для Російської Федерації за розв'язану проти України злочинну та неспровоковану війну і подальшого відчутного обмеження військово-промислового потенціалу держави-агресора".
19 червня Володимир Зеленський повідомив, що Україна синхронізує санкції з партнерами та розширить тиск на російський енергетичний сектор.
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