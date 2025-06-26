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Штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю підвищать втричі: Кабмін схвалив законопроєкт

10:47 26.06.2025 |

Право

 

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування на місцях для осіб з інвалідністю".

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 25 червня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

За його словами, законопроєктом пропонується підвищити штрафи за:

порушення правил зупинки, стоянки, паркування на місцях, призначених для транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки);
створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів.

"Також передбачається унормування обовʼязку водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю, встановлювати та використовувати на транспортних засобах розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю" разом з інформацією щодо наявності інвалідності у формі унікального електронного ідентифікатора (QR-коду)", - додав Мельничук.

Своєю чергою народний депутат Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") уточнив, що у випадку ухвалення урядового законопроєкту максимальний штраф за ці порушення збільшиться втричі. Зараз його розмір становить від 1020 до 1700 грн.

"Штрафи за безпідставне паркування на місцях для водіїв з інвалідністю збільшилися до 300 неоподаткованих мінімумів - 5100 гривень Відповідний законопроєкт підтримав сьогодні Кабмін. Тепер його має проголосувати Верховна Рада", - написав депутат у Telegram.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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