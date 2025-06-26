Кабмін схвалив Стратегію реформування державного екологічного контролю в Україні до 2029 року – Міндовкілля

Кабінет міністрів України на своєму засіданні схвалив Стратегію реформування системи державного нагляду у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів до 2029 року та затвердив операційний план заходів з її реалізації у 2025-2027 роках, повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України.

"Цим рішенням Уряд не просто затвердив покроковий дороговказ здійснення реформи, а й демонструє ЄС та міжнародним партнерам готовність до впровадження реформи", - заявила міністр Світлана Гринчук.

За її словами, основа реформи - перехід від "каральної" моделі екологічного контролю до "превентивної" - спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, запровадження сучасних технологій та посилення відповідальності за шкоду довкіллю. У планах - впровадити ризик-орієнтований підхід до планування перевірок, який відповідатиме європейським підходам. Це дозволить виявляти і запобігати ризикам.

"Тепер на черзі - посилена робота над законодавчими змінами, схвалення низки актів Уряду задля повноцінного старту реформи та запуск пілотних проєктів у трьох територіальних округах екологічної інспекції: Поліському, Південно-Західному та Центральному", - зазначила вона.

Ключові кроки, передбачені Стратегією, включають: здійснення всіх функцій державного екологічного нагляду єдиним інтегрованим органом держекоконтролю; запровадження принципів пропорційності та невідворотної відповідальності за шкоду навколишньому середовищу: не просто сплатити штраф, а усунути шкоду, завдану довкіллю; трансформацію діючих органів Державної екологічної інспекції України за еколого-ресурсними та еколого-техногенними принципами; посилення матеріальної бази галузі, зокрема шляхом створення сучасних вимірювальних лабораторій з урахуванням європейських стандартів; запровадження служби оперативного реагування на виклики в органах екологічного контролю, яка працюватиме цілодобово.

"Для нас важливі інвестиції у людський капітал. Реформа неможлива без кваліфікованих та мотивованих кадрів. Окрім конкурентної зарплати, прозорих конкурсів на зайняття посад, страхування життя та працездатності інспекторів, буде запроваджено систему професійного розвитку та безперервної системи підвищення кваліфікації інспекторів. Також особлива увага буде приділена працевлаштуванню ветеранів війни", - зазначила міністр.