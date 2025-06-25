У Раді зареєстрували законопроєкти про компенсацію промислових інвестицій

У Верховній Раді зареєстровані два законопроєкти, які передбачають компенсацію промислових інвестицій через податки.

Про це у Facebook написав заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Довгоочікуваний історичний крок на шляху сприяння інвестиціям у будівництво нових заводів. Законопроект про компенсацію інвестицій через податки вже в Раді!", написав він і уточнив, що йдеться про законопроєкти №13414 і №13415.

"Зареєстрували спільно з колегами по парламенту Данилом Гетьманцевим, Андрієм Мотовиловцем, Дмитром Наталухою, разом 55 народних депутатів з різних фракцій і груп", - додав Кисилевський.

Інвестиційні проекти, які можна буде компенсувати через податки, мають бути реалізовані у переробній промисловості. Зокрема, компенсації підлягають:

* Витрати на будівництво інженерних мереж, інженерних споруд, об'єктів суміжної інфраструктури;

* Витрати на придбання будівель і споруд або витрати на їх будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення;

* Витрати на придбання обладнання - згідно УКТЗЕД;

* Витрати на придбання земельної ділянки.

Також передбачена часткова компенсація витрат на реалізацію інвестиційних проектів у переробній промисловості буде здійснюватись через податок на прибуток, імпортний ПДВ на обладнання, імпортне мито на обладнання, податок на майно та земельний податок.

Частка інвестицій, яку можна компенсувати через податки, залежать від обсягу інвестиційного проекту. Так, від 100 тис. євро до 1 млн євро - 70%, від 1 млн євро до 20 млн євро - 50%, від 20 млн євро до 50 млн євро - 30% інвестицій.

"Ключовою відмінністю цієї ініціативи від інших буде те, що вона працюватиме для інвестицій існуючих підприємств, а не тільки нових", - додав співавтор законопроєктів..

"Це механізм, який давно й успішно працює в Європейському Союзі. Завдяки цьому інструменту країни ЄС переманили до себе чимало українських промислових підприємств, які здійснювали релокацію із зони бойових дій", - пояснив Кисилевський.

За його словами, ця ініціатива - продовження реалізації політики "Зроблено в Україні", спрямованої на те, щоб в Україні було вигідно виробляти, інвестувати й експортувати.

Він переконаний, що компенсація інвестицій через податки сприятиме інвестиціям у переробну промисловість.

Для цієї мети вже працює програма доступних кредитів "5-7-9", гранти до 8 млн. грн. на переробку, розвиваються індустріальні парки, надається підтримка проектам зі значними інвестиціями (від 12 млн. євро), запроваджено страхування інвестицій від воєнно-політичних ризиків, додав Кисилевський.