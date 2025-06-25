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Раді пропонують відмовитись від норми закону про неприпустимість припинення повноважень Кабміну під час війни - законопроєкт

13:23 25.06.2025 |

Право, Політика

 

Народні депутати пропонують Верховній Раді виключити із законодавства норму про неприпустимість припинення повноважень Кабінету міністрів під час війни та удосконалення процедури призначення та звільнення посадових осіб, зокрема прем'єр-міністра.

Відповідний законопроєкт №13407 про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення процедури призначення чи обрання на посади, звільнення з посад деяких посадових осіб, висловлення недовіри генеральному прокуророві у випадках, передбачених Конституцією та законами України, зареєстровано у Верховній Раді у вівторок, повідомляє сайт парламенту.

Законопроєкт пропонує виключити з закону "Про правовий режим воєнного стану" норму про неприпустимість припинення повноважень Кабінету міністрів у період дії воєнного стану.

Документ уточнює процедуру призначення на посаду прем'єр-міністра, формування Кабінету міністрів, регламентує порядок внесення коаліцією депутатських фракцій пропозицій президенту України щодо кандидатури прем'єр-міністра та членів уряду. Передбачається необхідність зазначення в такому поданні результатів голосування кожного члена коаліції за внесену кандидатуру та скріплення його підписами.

Автори законопроєкту пропонують зобов'язати кандидатів на посади прем'єр-міністра та членів Кабміну подавати мотиваційні листи з викладенням мотивів призначення на відповідні посади та власного бачення майбутньої діяльності.

Згідно з документом, перед голосуванням за персональний склад Кабміну разом з поданням кандидатур має подаватись проєкт програми діяльності уряду.

Законопроєкт також регулює питання складання повноважень та відставки Кабінету міністрів. Зокрема, перед припиненням повноважень уряд має надати Верховній Раді звіти про виконання програми діяльності Кабміну, про виконання закону про Державний бюджет на відповідний рік та про хід виконання загальнодержавних програм.

Серед авторів законопроекту - народні депутати Ярослав Железняк (фракція "Голос"), Ірина Геращенко ("Європейська солідарність"), Іван Юнаков ("Слуга народу"), Дмитро Разумков (позафракційний).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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