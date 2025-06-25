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АНАЛІТИКА

Арахамія та Гетманцев внесли в Раду з Міноборони пакет законопроєктів про Defence City з пільгами для ОПК

12:38 25.06.2025 |

Право

 

Пакет законопроєктів про Defence City, який передбачає пільгові умови роботи для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та був розроблений разом з Міністерством оборони, подали на реєстрацію в Верховну Раду голова фракції правлячої партії "Слуга народу" Давид Арахамія та голова парламентського комітету з питань фінансів. Податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Запропоновані нами системні зміни дозволять створити унікальний правовий режим для державної підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу - Defence City... Щоб наша оборонка не виживала, а зростала", - написав Гетманцев у телеграм у вівторок.

За його словами, законопроєкти передбачають податкові пільги до 1 січня 2036 року у виді звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, земельного податку, податку на нерухомість та екологічного податку.

Окрім того, зберігаються усі чинні податкові преференції для ОПК (пільги з ПДВ, прискорена амортизація, пільги для працівників на релокованих підприємствах тощо), зазначив Гетманцев.

Він додав, що підприємства з переліку також отримають спрощення митних процедур, спрощений експортний контроль для військових технологій, додаткові гарантії захисту у межах кримінального процесу, підтримку в релокації та можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій.

Передбачається, що перелік резидентів Defence City формуватиме і вестиме Міноборони. Цей перелік, звітність підприємств ОПК та інформація про них матимуть обмежений доступ і охоронятимуться у встановленому порядку.

Голова комітету уточнив, що у пакет увійшли чотири законопроєкти зі змінами до Податкового, Митного, Бюджетного, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, а також інших законів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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