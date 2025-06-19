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Рада ухвалила поправки щодо податкових пільг для військовослужбовців-ФОПів
12:50 19.06.2025 |
Верховна Рада ухвалила поправки, які вирішують низку податкових проблем військових-підприємців.
Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.
Зокрема, ФОП-контрактники звільняються від сплати ПДФО, єдиного податку, військового збору та ЄСВ.
Податкова служба автоматично отримуватиме дані про військових-ФОПів і автоматично застосовуватиме звільнення. Обмеження в 10 днів на подання відповідних документів повністю скасовано.
Також після демобілізації військові-підприємці матимуть 150 днів на подання звітності без штрафів та 180 днів на сплату податків за працівників без штрафів і пені.
Водночас увесь податковий борг військових-ФОПів підлягає анулюванню.
Крім того, ДПС зобов'язана відновити реєстрацію єдиного податку з дати її анулювання, якщо її скасували через борг. Якщо у податкової немає інформації про ФОП-військового, можна подати заяву без обмеження у часі зі збереженням усіх прав.
Раніше повідомлялося, що станом на травень 2025 року 1,29 млн фізосіб-підприємців мають податкові борги перед державою на понад 13 млрд грн. Від початку повномасштабної війни боржників побільшало удвічі.
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