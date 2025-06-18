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АНАЛІТИКА

Рада дозволила закупівлі ліків за механізмом ДКД за кошти місцевих бюджетів

17:18 18.06.2025 |

Право

 

Верховна Рада дозволила закупівлі ліків за механізмом договорів керованого доступу (ДКД) за кошти місцевих бюджетів та лікарень.

За відповідний законопроєкт №13134 у другому читанні та у цілому у середу без так званих "соєвих правок" проголосували 248 депутатів.

Як нагадав у Facebook голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький, комітет підготував два законопроєкти, які дозволяють ДП "Медичні закупівлі України" здійснювати закупівлі за ДКД коштом місцевих бюджетів: законопроєкт №13134 вносить відповідні зміни до Податкового кодексу, а також №13135, який передбачає податкові пільги для таких закупівель.

Як повідомлялося, Верховна Рада, голосуючи за законопроєкт №13134 у середу не прийняла т.зв. "соєві правки", які, за оцінкою депутата Олексія Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") "знищили б малих аграріїв на користь великих монополістів". Ці правки передбачали зміни до Податкового кодексу України, запроваджені наприкінці 2017 року. Вони стосувалися порядку відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) під час експорту сої та ріпаку. Автори "соєвих правок" вважають, що українські заводи з переробки сої та ріпаку недозавантажені на 35%, якщо їх задіяти, держава отримає додаткових 7,3 млрд грн доходів у державний бюджет на фінансування ЗСУ, а додаткові $238 млн дозволять побудувати десятки заводів, створити тисячі нових робочих місць.

Низка асоціацій розкритикували ідею законопроєкту "Про внесення змін до Податкового кодексу України" щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів, що підлягають закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, шляхом укладення договорів керованого доступу", яка передбачала встановлення мита на експорт сої та ріпаку з України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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