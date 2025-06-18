Фінансові новини
- |
- 18.06.25
- |
- 19:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада дозволила закупівлі ліків за механізмом ДКД за кошти місцевих бюджетів
17:18 18.06.2025 |
Верховна Рада дозволила закупівлі ліків за механізмом договорів керованого доступу (ДКД) за кошти місцевих бюджетів та лікарень.
За відповідний законопроєкт №13134 у другому читанні та у цілому у середу без так званих "соєвих правок" проголосували 248 депутатів.
Як нагадав у Facebook голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький, комітет підготував два законопроєкти, які дозволяють ДП "Медичні закупівлі України" здійснювати закупівлі за ДКД коштом місцевих бюджетів: законопроєкт №13134 вносить відповідні зміни до Податкового кодексу, а також №13135, який передбачає податкові пільги для таких закупівель.
Як повідомлялося, Верховна Рада, голосуючи за законопроєкт №13134 у середу не прийняла т.зв. "соєві правки", які, за оцінкою депутата Олексія Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") "знищили б малих аграріїв на користь великих монополістів". Ці правки передбачали зміни до Податкового кодексу України, запроваджені наприкінці 2017 року. Вони стосувалися порядку відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) під час експорту сої та ріпаку. Автори "соєвих правок" вважають, що українські заводи з переробки сої та ріпаку недозавантажені на 35%, якщо їх задіяти, держава отримає додаткових 7,3 млрд грн доходів у державний бюджет на фінансування ЗСУ, а додаткові $238 млн дозволять побудувати десятки заводів, створити тисячі нових робочих місць.
Низка асоціацій розкритикували ідею законопроєкту "Про внесення змін до Податкового кодексу України" щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів, що підлягають закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, шляхом укладення договорів керованого доступу", яка передбачала встановлення мита на експорт сої та ріпаку з України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Карні оприлюднив власну заяву як головуючий на G7 замість спільної заяви лідерів - ЗМІ
|Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні на понад 2 млрд доларів
|Канада оголосила деталі нових масштабних санкцій проти Росії
|Рада заборонила перевіряти спосіб життя посадовців після звільнення
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|На реалізацію програми трансформації вугільних регіонів планується спрямувати ₴30 мільярдів - Мінрозвитку
|Ремонт квартир подорожчав удвічі з 2021 року: люди погоджуються на будь-які розцінки
|Рада дозволила закупівлі ліків за механізмом ДКД за кошти місцевих бюджетів
|Велика приватизація: «Укрбуд» продали грузинському бізнесмену за ₴805 мільйонів
|Мінагрополітики розподілило квоти на експорт м’яса птиці в Євросоюз
|Кабмін спростив процедуру отримання висновку про продовження граничних строків розрахунків з експорту/імпорту окремих товарів
Бізнес
|Новий стандарт NFC полегшить використання безконтактних платежів
|Мобільна NVIDIA RTX 5050 продуктивна майже як 4060, — Geekbench
|WSJ: OpenAI свариться з Microsoft та готова на «ядерний варіант» розриву партнерства
|Смартфон Трампа, ймовірно, виготовлятимуть не в США, а в Китаї — аналітик
|Китайський супутник передав дані у 5 разів швидше за Starlink за допомогою 2-ватного лазера
|Fiat випробовує в Мадриді технологію заміни батарей за п'ять хвилин
|Попит на вживані авто до 5 років у травні очолили електромобілі