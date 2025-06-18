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АНАЛІТИКА

Рада ухвалила закон про реформу АРМА

12:40 18.06.2025 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила закон про реформу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"№12374-д - Реформа АРМА прийнята в цілому", - написав Железняк в Телеграмі.

За його словами, за закон про внесення змін до деяких законів щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами у цілому проголосували 253 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Закон передбачає, що процедура відбору голови АРМА проходитиме за участі міжнародних експертів, прозорий механізм управління АРМА та контроль за передачею активів.

Железняк нагадав, що даний закон - євроінтеграційний і після його ухвалення "600 млн євро від ЄС розблокують".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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