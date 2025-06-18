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АНАЛІТИКА

Міноборони планує запровадити додаткові виплати для військових-винахідників

11:58 18.06.2025 |

Право

 

Міністерство оборони розробило проєкт постанови Кабінету Міністрів, який передбачає порядок і розміри грошової винагороди для військовослужбовців за впровадження та використання їхніх інноваційних розробок.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що це має стати інструментом справедливої оцінки досягнень військовослужбовців-винахідників, а також стимулом до подальших досліджень і творчих пошуків рішень у сфері оборони.

"В умовах війни, технологічного змагання з ворогом ми маємо не лише швидко створювати інноваційні рішення для фронту, а й захищати їх. Саме тому міністерство розбудовує систему захисту прав інтелектуальної власності", - зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

За його словами, йдеться не лише про юридичне оформлення прав, а й про формування культури поваги до інтелектуального продукту в оборонному секторі.

Зокрема, для створення сучасної та ефективної системи управління правами інтелектуальної власності в структурі Міноборони було створене спеціалізоване Управління з питань інтелектуальної власності.

Також у міністерстві нагадали про два законопроєкти, які вже підтримані парламентом у першому читанні. Вони передбачають зміни до Цивільного кодексу України щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти, створені військовослужбовцями, а також врегульовують правовідносини, пов'язані зі створенням і використанням об'єктів права інтелектуальної власності у сфері оборони.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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