Фінансові новини
- |
- 18.06.25
- |
- 15:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міноборони планує запровадити додаткові виплати для військових-винахідників
11:58 18.06.2025 |
Міністерство оборони розробило проєкт постанови Кабінету Міністрів, який передбачає порядок і розміри грошової винагороди для військовослужбовців за впровадження та використання їхніх інноваційних розробок.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Зазначається, що це має стати інструментом справедливої оцінки досягнень військовослужбовців-винахідників, а також стимулом до подальших досліджень і творчих пошуків рішень у сфері оборони.
"В умовах війни, технологічного змагання з ворогом ми маємо не лише швидко створювати інноваційні рішення для фронту, а й захищати їх. Саме тому міністерство розбудовує систему захисту прав інтелектуальної власності", - зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.
За його словами, йдеться не лише про юридичне оформлення прав, а й про формування культури поваги до інтелектуального продукту в оборонному секторі.
Зокрема, для створення сучасної та ефективної системи управління правами інтелектуальної власності в структурі Міноборони було створене спеціалізоване Управління з питань інтелектуальної власності.
Також у міністерстві нагадали про два законопроєкти, які вже підтримані парламентом у першому читанні. Вони передбачають зміни до Цивільного кодексу України щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти, створені військовослужбовцями, а також врегульовують правовідносини, пов'язані зі створенням і використанням об'єктів права інтелектуальної власності у сфері оборони.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Карні оприлюднив власну заяву як головуючий на G7 замість спільної заяви лідерів - ЗМІ
|Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні на понад 2 млрд доларів
|Канада оголосила деталі нових масштабних санкцій проти Росії
|Рада заборонила перевіряти спосіб життя посадовців після звільнення
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту перейшли до помірного зростання, Brent торгується на рівні $76,7 за барель
|В Україні відтермінували штрафи за відсутність біоетанолу в бензинах до 2026 року
|За підсумками цьогорічної деклараційної кампанії, понад 17 тисяч українців офіційно стали мільйонерами
|До Ради викликали Галущенка: його хочуть запитати про «сховані гроші Енергоатому»
|Перехід на бензин із біокомпонентами проходить без ексцесів - експерт
|Від початку року відшкодування ПДВ зросло майже на чверть
Бізнес
|Китайський супутник передав дані у 5 разів швидше за Starlink за допомогою 2-ватного лазера
|Fiat випробовує в Мадриді технологію заміни батарей за п'ять хвилин
|Попит на вживані авто до 5 років у травні очолили електромобілі
|Компанія OpenAI уклала контракт з Міністерством оборони США на суму $200 мільйонів
|MAN запустила серійне виробництво електричних вантажівок
|Чип Xiaomi XRing O1 перевірили в тестах — кидає виклик флагманам Qualcomm та MediaTek
|Посилання «Відписатися» може стати пасткою, — експерти