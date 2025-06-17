Комітет Ради підтримав законопроєкт про реєстр військовослужбовців – Черногоренко

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав версію законопроєкту про реєстр військовослужбовців після врахування пропозицій Президента України та рекомендував його до розгляду у Верховній Раді, повідомила у понеділок заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко.

"Комітет з національної безпеки підтримав версію законопроєкту про реєстр військовослужбовців після врахування пропозицій президента України та рекомендував його до розгляду у Верховній Раді. Цей реєстр дозволить: отримувати точні та актуальні дані про особовий склад; формувати аналітику з людського резерву в режимі реального часу; зменшити вплив людського фактору на процеси", - написала Черногоренко на сторінці у Facebook.

Вона наголосила, що реєстр працюватиме в Україні - під повним і цілодобовим контролем Центру реагування на кіберінциденти.

"Це не просто технічне рішення - ми створюємо екосистему сервісів для військових, яка дозволить оперативно закривати потреби без черг, довідок і паперової тяганини завдяки взаємодії через унікальний військовий ідентифікатор MIL-ID", - зазначила заступниця міністра.

Черногоренко подякувала Комітету з питань нацбезпеки за "довіру та професійну підтримку".