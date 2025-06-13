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Зеленський підписав закони про пільги на імпорт оптоволокна для дронів
10:50 13.06.2025 |
Президент Володимир Зеленський підписав два закони про запровадження пільг для виробників безпілотників, що управляються через оптоволоконний кабель.
Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.
Зокрема, передбачено звільнення від митних платежів на оптоволокно для дронів, що дозволить забезпечити сприятливі умови для виробництва безпілотних систем.
Закон № 4473-IX вносить зміни до Митного кодексу та звільняє від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на територію України для потреб безпеки і оборони.
Водночас закон № 4474-IX вносить зміни до Податкового кодексу та звільняє від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення в Україну таких товарів.
Як повідомлялося, наприкінці минулого року Верховна Рада підтримала внесення змін у Податковий та Митний кодекси, які передбачають продовження на 2025 рік податкових пільг на ввезення запчастин для виробництва снарядів та дронів.
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