Рада ухвалить закон про множинне громадянство до кінця червня, – міністр єдності Чернишов

Голосування у другому читанні законопроєкту про множинне громадянство заплановане на 18 червня. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов під час зустрічі з українськими біженцями у Бельгії 3 червня.

«90% країн, де сьогодні перебувають українці, мають закон про подвійне, множинне громадянство. Це нормально, цього не треба боятися - це треба врегулювати. Перелік країн, громадянам яких буде надано таку можливість, буде обмежений. Дехто питає: «То що, росіянам теж можна буде?» Очевидно, що ні. Насамперед йдеться про країни Європейського Союзу, країни G7, країни НАТО. І я б хотів зазначити: черга за українським громадянством сьогодні не стоїть», - сказав Олексій Чернишов.

За словами віцепрем'єр-міністра, цим правом зможуть скористатися іноземці, які нині захищають Україну, а також представники української діаспори й ті, хто вже має громадянство інших держав.

«Є люди, які вже отримали громадянство європейський або неєвропейських країн. Багато з них досі не відмовилися від українського паспорта. Ми хочемо, щоб ті, хто хоче зберегти українське громадянство, могли це зробити офіційно. Наприклад, бути громадянином Бельгії та України одночасно. Друга категорія українців, це ті, які в цьому і наступному році вступають в громадянство інших європейських країн. Таких не мало. Вони також за бажанням можуть офіційно і легітимно зберегти українських паспорт», - додав Чернишов.

За чинним законодавством Україна не визнає іншого громадянства своїх громадян. Фактично ж багато українців, які зараз перебувають за кордоном, уже отримали або планують отримати в майбутньому громадянство країн перебування.

Наприкінці минулого року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про запровадження множинного громадянства. Ухвалений за основу законопроєкт №11469 президент України Володимир Зеленський подав на розгляд парламенту ще у серпні 2024 року.

Документ передбачає надання громадянам України можливості мати кілька паспортів різних країн і окреслює умови множинного громадянства.

Передбачається, що іноземне громадянство можна буде набувати зі збереженням українського. А право на український паспорт, відповідно до законопроєкту, отримають іноземні громадяни.