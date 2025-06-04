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АНАЛІТИКА

Рада запровадила податкові пільги на імпорт оптоволокна для дронів

13:14 04.06.2025 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила два закони про запровадження податкових та митних пільг для виробників дронів, що управляються через оптоволоконний кабель.

Ухвалення відповідних законопроєктів №13305 та №13306 за основу та в цілому на засіданні в середу підтримали 302 та 303 нардепи відповідно, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

Ухвалені закони передбачають звільнення від оподаткування митними платежами та ПДВ імпортного оптоволокна для виробництва дронів.

Очікується, що ухвалення цих законопроєктів сприятиме:

️зниженню собівартості безпілотних систем, які використовують оптичний кабель для управління та передачі відеосигналу або інших виробів оборонного призначення із використанням оптичного кабелю; ️

оперативному забезпеченню Сил оборони України сучасними технічними засобами.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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