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Рада запровадила податкові пільги на імпорт оптоволокна для дронів
13:14 04.06.2025 |
Верховна Рада ухвалила два закони про запровадження податкових та митних пільг для виробників дронів, що управляються через оптоволоконний кабель.
Ухвалення відповідних законопроєктів №13305 та №13306 за основу та в цілому на засіданні в середу підтримали 302 та 303 нардепи відповідно, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").
Ухвалені закони передбачають звільнення від оподаткування митними платежами та ПДВ імпортного оптоволокна для виробництва дронів.
Очікується, що ухвалення цих законопроєктів сприятиме:
️зниженню собівартості безпілотних систем, які використовують оптичний кабель для управління та передачі відеосигналу або інших виробів оборонного призначення із використанням оптичного кабелю; ️
оперативному забезпеченню Сил оборони України сучасними технічними засобами.
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