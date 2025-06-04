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АНАЛІТИКА

Рада ухвалила закон про компенсації військовослужбовцям за невикористані відпустки

12:13 04.06.2025 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила закон про грошові компенсації за невикористані відпустки для військовослужбовців, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Рада у другому читанні підтримала законопроєкт про компенсації за невикористані відпустки для військовослужбовців", - написав Гончаренко у Телеграмі.

За його словами, 311 народних депутатів у цілому підтримали законопроєкт №11495 про внесення змін у закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо гарантування права військовослужбовців на виплату грошової компенсації за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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