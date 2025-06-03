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АНАЛІТИКА

Рада ухвалила закон про перезапуск ринку факторингу

15:53 03.06.2025 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №12306, який удосконалює регулювання факторингових послуг в Україні та наближає їх до міжнародних стандартів.

Про це повідомляє у Телеграмі голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.

Він нагадав, що документ передбачає комплексне оновлення законодавчої бази факторингу та окремих положень чинних законів України, що стосуються надання відповідних послуг.

Ключові нововведення закону спрямовані на імплементацію положень Модельного закону Міжнародного інституту з уніфікації приватного права про факторинг, що приведе український ринок у відповідність до кращих світових практик.

Законом запроваджується державна реєстрація відступлення права вимоги, що значно зменшить ризики шахрайства під час факторингових операцій та підвищить прозорість ринку.

Документ також визначає предмет і зміст договору факторингу, встановлює пріоритетність відступлення права грошової вимоги та розмежовує регулювання торговельного факторингу від операцій з фінансовою заборгованістю.

Передбачається, що діяльність компаній, які надають послуги з відступлення права вимоги за договорами споживчого кредитування, здійснюватиметься виключно в межах ліцензії фінансової компанії. Така ліцензія надає право кредитування, але буде несумісною з наданням послуг торгового факторингу.
 

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