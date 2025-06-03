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Верховна Рада підтримала закон про військового омбудсмана в першому читанні
14:06 03.06.2025 |
Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про військового омбудсмана, повідомили народні депутати 3 червня.
За документ у першому читанні проголосували 287 народних депутатів.
Напередодні уповноважена президента з прав військовослужбовців Ольга Решетилова повідомила, що законопроєкт передбачає повноваження на опрацювання скарг, реагування та проведення перевірок із доступом до військових об'єктів.
Законопроєкт про військового омбудсмана внесли на розгляд парламенту як невідкладний 8 травня.
Президент України Володимир Зеленський 30 грудня підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Того ж дня він повідомив, що Решетилова буде займатися підготовкою законопроєкту про військового омбудсмана.
1 січня Решетилова розповіла, що одразу після призначення «отримала величезну кількість скарг, на які необхідно реагувати».
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