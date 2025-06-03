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Рада схвалила кримінальну відповідальність за обхід санкцій
13:44 03.06.2025 |
Верховна Рада підтримала законопроєкт 12406, який встановлює кримінальну відповідальність за порушення та обхід економічних санкцій.
Про це повідомив заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Йдеться про внесення змін до Кримінального кодексу України і Кримінального процесуального кодексу України. А також - до закону України "Про санкції".
Як зазначає нардеп, прийнятий за основу закон криміналізує порушення та обхід санкцій, насамперед фінансових і встановлює відповідальність як за умисне, так і за необережне порушення.
"Покарання: штраф від 425 тис. до 2,04 млн грн або позбавлення волі на 2-10 років. Запроваджується вартісний поріг у 151,4 тис. грн для відмежування дрібних порушень. Обов'язкове додаткове покарання - заборона на професійну діяльність до 15 років, іноді - конфіскація майна", - зазначив він у дописі.
"Також передбачено відповідальність юридичних осіб (штраф, конфіскація, ліквідація). Суб'єкти правопорушення - не лише підсанкційні, але й треті особи", - додав Железняк.
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