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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон для приєднання України до європейського роумінгового простору

15:51 02.06.2025 |

Право

 

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12150, який є останньою вимогою для приєднання України до єдиного європейського роумінгового простору Roam like at home (RLAH), повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

"Україна робить ще один крок на шляху до приєднання до "Роумінг як вдома" (Roam-LikeAtHomе/RLAH). Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань електронних комунікацій" (№12150)", - повідомив регулятор в фейсбук в понеділок.

Після підписання документу Україна виконала домашнє завдання стосовно законодавчого і нормативного наближення до актів права ЄС щодо роумінгу: створено умови для інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС в секторі роумінгу. Разом із законом "Про роумінг" та ухваленими НКЕК нормативно-правовими актами закон №12150 забезпечує імплементацію необхідних актів права ЄС щодо роумінгу, розповіли в НКЕК.

Наступний крок - подання до Європейської Комісії для офіційної оцінки закону щодо відповідності праву Європейського Союзу. У разі позитивного висновку ЄК ініціюватиме рішення про взаємне надання режиму внутрішнього ринку для роумінгу між ЄС та Україною, що означатиме повноцінне приєднання до політики RLAH.

"Пишаємося роумінговою командою НКЕК та продовжуємо працювати далі, щоб Україна мала змогу отримати режим внутрішнього ринку ЄС щодо роумінгу вже цього року", - вказали в комісії.

Як повідомлялось, законопроєкт №12150 Верховна Рада ухвалила 15 квітня 2025 року. Він є останньою вимогою для приєднання України до єдиного Roam like at home (RLAH). Після підписання документу президентом України ЄК зможе завершити оцінку готовності українського законодавства.

Наступним важливим етапом має стати оцінка виконаної Україною роботи з боку Євросоюзу - Єврокомісія. Відповідну нотифікацію від країни було подано до ЄК 7 листопада 2024 року.

Віцепрезидентка Єврокомісії (ЄК) Генна Вірккунен (Henna Virkkunen) на спільному засіданні уряду України і Єврокомісії в лютому повідомилоа, що оцінку національного законодавства України щодо роумінгу буде оприлюднено в березні. За її словами, у разі позитивної оцінки ЄК запропонує державам-членам надати Україні доступ до роумінгової зони ЄС, і Україна отримає ті самі переваги, якими користуються країни-члени ЄС у роумінговій зоні.

Вірккунен висловлювала сподівання, що процес завершиться навесні цьогоріч.

За підсумками 10-го засідання Ради Асоціації Україна-ЄС в Брюсселі 11 квітня віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що країна вже виконала 81% своїх зобов'язань, і сфера цифрової трансформації стабільно показує високі результати. У пріоритеті - приєднання до Єдиного цифрового ринку ЄС та політики Roam like at home (RLAH), написав тоді Федоров.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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