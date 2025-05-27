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Уряд підтримав законопроєкт про посилення прав водіїв з інвалідністю
16:11 27.05.2025 |
Кабінет Міністрів ухвалив законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо користування перевагами, що надаються водіям з інвалідністю".
Як наголосили у Міністерстві у справах ветеранів, відповідні зміни мають забезпечити належну реалізацію прав водіїв з інвалідністю, зокрема ветеранів та ветеранок.
Зазначається, що попри заборону та штрафи, все частіше паркувальні місця для людей з інвалідністю займають водії, які не мають на це права.
"Зміни дозволять ефективніше регулювати використання пільгових паркувальних місць, запровадити єдиний розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю" з QR-кодом, а також визначити чіткий порядок контролю за дотриманням правил", - йдеться у повідомленні.
Законопроєктом уточнюються вимоги щодо облаштування безоплатних паркувальних місць для транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або які перевозять таких осіб. Визначено, що не менше 10% паркувальних місць (але не менше одного) мають бути виділені для цих потреб.
Водії, які користуються такими перевагами, повинні мати розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю" з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом), що підтверджує наявність інвалідності. Форму знака та порядок його встановлення визначатиме уряд.
Також вносяться зміни до закону "Про дорожній рух", які передбачають використання розпізнавального знака для водіїв з інвалідністю або у разі перевезення таких осіб. Водії повинні мати при собі відповідні документи, які на вимогу поліції можна пред'явити як у паперовій, так і в електронній формі.
Документ розроблено на запит ветеранської спільноти у тісному партнерстві з нею. Його положення враховують потреби ветеранів та ветеранок, які після поранення або контузії мають інвалідність, але продовжують вести активне життя, зокрема керувати транспортними засобами.
Наступним етапом стане розгляд законопроєкту у Верховній Раді.
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