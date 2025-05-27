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У Раді запропонували знизити нештрафований поріг перевищення швидкості до 10 км/год
У Верховній Раді в понеділок, 26 травня, зареєстрували законопроєкт №13314 (автор - Володимир Крейденко зі Слуги народу, заступник голови транспортного комітету) про посилення відповідальності за перевищення швидкості на дорогах.
Ним пропонується кардинально змінити систему штрафів за перевищення швидкості в Україні, запровадивши принцип пропорційності - чим більше перевищення, тим суворіше покарання.
Зараз водія взагалі не штрафують, якщо він перевищує швидкість менше ніж на 20 км/год.
Фактично це означає, що в населених пунктах "реальне" обмеження швидкості становить 70 км/год (50+20), бо чинний підхід фактично стимулює водіїв рухатися з перевищенням дозволеної швидкості руху на 20 км/год.
"Серед держав-сусідів України та держав-членів ЄС, таке "дозволене" перевищення швидкості на 20 км/год існує лише в Російській Федерації", - йдеться в пояснювальній записці.
Автори законопроєкту також вказують, що штрафи за перевищення швидкості менші за штрафи за паркування, що суперечить принципу пропорційності, бо перевищення швидкості - найбільш небезпечне правопорушення за ступенем небезпеки на дорогах.
У 2024 році перевищення швидкості стало причиною 55% смертей на дорогах (1770 з 3202 загиблих).
Законопроєкт пропонує запровадити нову систему штрафів за перевищення швидкості:
> 10 км/год - 340 грн;
> 20 км/год - 680 грн;
> 30 км/год - 1360 грн;
> 40 км/год - 1700 грн;
> 60 км/год - 2720 грн;
> 80 км/год - 3400 грн.
За створення аварійної ситуації через перевищення швидкості пропонується через суд забирати водійські права на 6-12 місяців.
Відповідно до чинного законодавства перевищення швидкості більше ніж на 20 км/год тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 грн, а в разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 50 км/год - 1700 грн.
Дозволена швидкість у населених пунктах в Україні становить 50 км/год, на більшості заміських доріг - 90 км/год або 110 км/год (для легкових автомобілів).
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