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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон, що дозволить торгувати за новими правилами визначення походження товарів

13:11 21.05.2025 |

Право

 

Президент Володимир Зеленський підписав Закон про ратифікацію Рішення №2/2024 Спільного комітету Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

Про це пресслужба Верховної Ради повідомляє у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про ратифікацію Рішення № 2/2024 Спільного комітету Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (4414-IX). Це дозволить Україні безперешкодно торгувати з європейськими партнерами під час переходу на оновлені правила Конвенції, що застосовуються з 1 січня 2025 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до кінця 2025 року країни можуть паралельно застосовувати як старі, так і оновлені правила визначення походження товарів. Старі сертифікати (видані до 1 січня 2025 або 2026 року) залишаються дійсними, якщо товари ще в дорозі або під митним контролем. Сертифікати, видані за новими правилами, мають містити помітку "REVISED RULES". Країни повинні регулярно інформувати одне одного про оновлення своїх правил.

«Таким чином, українські експортери збережуть безперервність торгівлі з ЄС і легше адаптуються до нових вимог», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Верховна Рада ратифікувала рішення Спільного комітету пан-євро-середземноморської конвенції щодо перехідних правил походження товарів 1 травня 2025 року.
Ключові теги: ЄС
 

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