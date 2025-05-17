Уряд схвалив законопроєкт про державну підтримку літакобудівної промисловості

Кабінет міністрів схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості».

Про це за підсумками засідання уряду повідомив у Телеграмі постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

За його словами, законопроєктом пропонується на законодавчому рівні закріпити поняття «авіаційна техніка» та «державна підтримка літакобудівної промисловості».

Також передбачаються нові правила надання допомоги авіабудівним підприємствам, яка може фінансуватися як з державного, так і з місцевих бюджетів відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання».

Крім того, пропонується запровадити відповідальність для підприємств, які неналежно звітують про використані кошти підтримки. Таких порушників виключатимуть зі списку суб'єктів літакобудування, що мають право на тимчасові заходи державної підтримки. Рішення про виключення ухвалюватиме уряд за поданням центрального органу виконавчої влади.