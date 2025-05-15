Рада ухвалила закон про запровадження «правила Болар»

Верховна Рада прийняла у другому читанні закон щодо впровадження "правила Болар".

За відовідний законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації положення Болар (№13087) депутати проголосували у четвер.

Законопроєкт № 13087 передбачає, що реєстрацію ліків можна здійснювати на наступний день після закінчення дії патенту на оригінальний препарат. Це дозволить посилити конкуренцію між виробниками ліків-генериків та знизити ціни на ліки для пацієнтів.

Як повідомлялось, 15 квітня Рада підтримала законопроєкт у першому читанні. До другого читання надійшло 107 поправок від народних депутатів. У підсумковому тексті документу передбачені дієві запобіжники проти порушень патентного права, зокрема, встановлено істотні штрафи.

Запровадження правила Болар передбачено рішенням РНБО від 12 лютого щодо запровадження механізмів, які дозволять знизити вартість медичних препаратів.

"Правило Болар" вже діє у більшості країн ЄС і дозволяє виробникам починати виробництво генеричних ліків ще до завершення строку дії патенту на оригінальний препарат, в той час, як за чинними нормами реєстрацію та виробництво дозволено лише після закінчення патентного строку.