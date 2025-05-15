Фінансові новини
- |
- 15.05.25
- |
- 01:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про перехід ветеринарії на євростандарти
23:42 14.05.2025 |
Верховна Рада на засіданні в середу ухвалила у першому читанні проєкт закону, який наближає Україну до стандартів Європейського Союзу у сфері ветеринарії, повідомив голова парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду у Facebook.
Він зауважив, що мета законопроєкту " Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення регулювання у сфері ветеринарної медицини та у сфері благополуччя тварин у відповідність до актів права Європейського Союзу " (№12285-Д) - гармонізувати українське ветеринарне законодавство з нормами ЄС, забезпечити здоров'я тварин, якість кормів і ветеринарних препаратів, а також зміцнити епізоотичну ситуацію в країні.
"Цей законопроєкт є євроінтеграційним і ключовим у переговорах за напрямами №12 "Продовольча безпека, ветеринарна та фітосанітарна політика" та №28 "Захист прав споживачів та охорона здоров'я ". Подальше прийняття цього документа є сигналом для європейських партнерів про реальну готовність України до євроінтеграції ", - уточнив Гайду.
Поміж основних положень документу - цифрова реєстрація ветеринарних ліків і кормів, фармаконагляд за побічними ефектами препаратів, створення держреєстрів українською та англійською мовами, чіткий розподіл повноважень між органами контролю. Закон також передбачає перехідні періоди, що дасть змогу адаптуватися всім учасникам ринку.
"Виграють усі: держава отримає ефективні інструменти контролю і міжнародне визнання, фермери - прозорі правила та цифровізацію процесів, споживачі - безпечні продукти, а ЄС - партнера, який дотримується спільних стандартів", - резюмував голова парламентського комітету.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада Європи почала процес створення «трибуналу для Путіна»
|Посли ЄС схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії
|Макрон обіцяє нові санкції проти РФ «у найближчі дні», якщо вона не піде на перемир'я
|Трамп: США в Стамбулі представлять Рубіо, Келлог і Віткофф
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|IFC має в Україні проєкти в розробці на найближчі 18 місяців на $3 млрд
|Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про перехід ветеринарії на євростандарти
|Huawei та Nokia тестуватимуть 5G у трьох містах України: є дозвіл регулятора
|Україна і Данія підписали Меморандум про розширення співпраці в аграрній галузі
|Родичі підсанкційного Єрмолаєва поновили дозволи на користування надрами – hromadske
|Податкова виявила порушення в автошколах
|Франція виділяє 10 млн євро на ремонт пошкодженого дроном РФ укриття на ЧАЕС
Бізнес
|Британський страховий гігант запустив поліс для покриття збитків через помилки ШІ
|Штучний інтелект навчився відтворювати обличчя людини за ДНК
|Проєкт OpenAI Stargate буксує через мита Трампа — Bloomberg
|Китай і санкції: Малайзія збільшила імпорт відеокарт на 3400% у 2025 році
|Прорив у суперконденсаторах — миттєве заряджання, велика ємність та 100+ тис. циклів витіснять Li-ion
|Klein Vision представила літаючий автомобіль AirCar 2 із запасом ходу до 1000 км
|Штучний інтелект захищатиме користувачів Google Chrome від шахраїв