Фінансові новини
- |
- 08.05.25
- |
- 14:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна та Велика Британія підписали меморандум про співробітництво у сфері юстиції
12:23 08.05.2025 |
Міністерство юстиції України та Міністерство юстиції Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії уклали меморандум про співробітництво у сфері юстиції.
Згідно з повідомленням Мін'юсту, меморандум підписали заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Людмила Сугак та державний міністр Міністерства юстиції Великої Британії Сара Сакман.
Відзначається, що меморандум закріплює довгострокове партнерство та передбачає обмін досвідом, знаннями та кращими практиками, зокрема у сферах судового адміністрування, цифровізації, підтримки вразливих груп у системі правосуддя, реформування пенітенціарної системи, розвитку альтернативних способів вирішення спорів, а також забезпечення доступу до правосуддя.
Також документ враховує специфіку викликів, з якими зіткнулася Україна внаслідок повномасштабної агресії РФ, та необхідність прискорення реформ у сфері юстиції.
"У меморандумі окреслено сім ключових напрямів співпраці, серед яких - підтримка незалежності судової системи, сприяння впровадженню сучасних технологій, розвиток медіації та арбітражу, а також поглиблення взаємодії між юридичними секторами обох країн", - додали у відомстві.
Серед іншого, окремим пунктом документа передбачено підготовку плану заходів щодо реалізації положень меморандуму, який щороку переглядатиметься та оновлюватиметься відповідно до змін у потребах і пріоритетах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA - Шмигаль
|Україна готова до мирних переговорів після повноцінного припинення вогню – Єрмак
|Ракети до IRIS-T, боєприпаси й не тільки: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
|Комітет Ради знову змінив текст законопроєкту про ратифікацію Угоди про надра із США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Рада ратифікувала угоду зі США про природні ресурси. Чому це історичний крок
|Міноборони допустило до експлуатації три модифікації помпових рушниць
|Ціни на нафту прискорили зростання, Brent на рівні $61,9 за барель
|Україна у квітні зменшила імпорт електрики на 31% - DiXi Group
|Українські аграрії отримають понад ₴390 мільйонів дотацій на розвиток господарств
|У НАЗК планують удосконалити функцію моніторингу способу життя
Бізнес
|Мін'юст США вимагає від Google продати два ключові рекламні продукти компанії
|Google випустила оновлений Gemini 2.5 Pro: топові результати у створенні сайтів та відео
|Hyundai починає використовувати людиноподібних роботів Boston Dynamics на заводі в США
|57% працівників видають роботу ШІ за свою
|Mercedes представив «не кермо» для автомобілів із системою управління через дроти
|Нова технологія дисплеїв від LG може збільшити автономність смартфонів
|AMD відмовляється від співпраці з Samsung Foundry