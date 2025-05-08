Україна та Велика Британія підписали меморандум про співробітництво у сфері юстиції

Міністерство юстиції України та Міністерство юстиції Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії уклали меморандум про співробітництво у сфері юстиції.

Згідно з повідомленням Мін'юсту, меморандум підписали заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Людмила Сугак та державний міністр Міністерства юстиції Великої Британії Сара Сакман.

Відзначається, що меморандум закріплює довгострокове партнерство та передбачає обмін досвідом, знаннями та кращими практиками, зокрема у сферах судового адміністрування, цифровізації, підтримки вразливих груп у системі правосуддя, реформування пенітенціарної системи, розвитку альтернативних способів вирішення спорів, а також забезпечення доступу до правосуддя.

Також документ враховує специфіку викликів, з якими зіткнулася Україна внаслідок повномасштабної агресії РФ, та необхідність прискорення реформ у сфері юстиції.

"У меморандумі окреслено сім ключових напрямів співпраці, серед яких - підтримка незалежності судової системи, сприяння впровадженню сучасних технологій, розвиток медіації та арбітражу, а також поглиблення взаємодії між юридичними секторами обох країн", - додали у відомстві.

Серед іншого, окремим пунктом документа передбачено підготовку плану заходів щодо реалізації положень меморандуму, який щороку переглядатиметься та оновлюватиметься відповідно до змін у потребах і пріоритетах.