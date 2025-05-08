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АНАЛІТИКА

Посли G7 закликали Верховну раду якнайшвидше схвалити реформу АРМА

10:04 08.05.2025 |

Право, Політика

 

Посли держав "Групи семи" закликали парламент якнайшвидше ухвалити законопроєкт №12374-д для зміцнення інституційної бази Агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА).

Про це йдеться в заяві послів на Х, повідомляє "Європейська правда".

У заяві від імені посла Італії, яка головує в "Групі семи", йдеться про підтримку зміцнення інституційної спроможності АРМА через "швидке ухвалення законопроєкту №12374-д".

"Ми категорично не підтримуємо правки, які можуть негативно вплинути на досягнення минулих реформ, обмежуючи ефективну перевірку декларацій і моніторинг", - додали там.

Посли також наголосили, що подальший прогрес у зміцненні антикорупційної бази України "залишається надзвичайно важливим для виконання міжнародних зобов'язань щодо євроатлантичної інтеграції".

Нагадаємо, Україна в межах плану Ukraine Facility зобовʼязалась схвалити закон про реформу АРМА та посилення його інституційної спроможності.

Законопроєкт №12374-д пропонує оновити процедуру відбору керівника та працівників АРМА із залученням до складу комісії з відбору незалежних експертів, а також запровадити незалежну зовнішню систему оцінки ефективності діяльності органу.

Цей документ був ухвалений парламентом у першому читанні 12 лютого і наразі готується до другого читання.
 

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