Рада дала «зелене світло» громадам залучати гроші в рамках європейської програми URBACT

Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому проєкт закону про ратифікацію рішення Спільного комітету Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження, яке дозволить місцевим громадам отримати фінансову підтримку в рамках програми URBACT.

За відповідний законопроєкт №0307 "Про ратифікацію Рішення №2/2024 Спільного комітету Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження від 12 грудня 2024 року щодо внесення змін до Рішення №1/2023 Спільного комітету з метою включення перехідних положень до змін до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження, що застосовуються з 1 січня 2025 року" проголосували 259 народних депутатів.

За словами голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка, комітет 30 квітня рекомендував Верховній Раді прийняти проєкт за основу і в цілому з урахуванням техніко-юридичних правок.

"Ухвалення рішення є важливим кроком для забезпечення плавного переходу до нових правил походження в рамках конвенції, що дозволить державам-учасницям та бізнесу до кінця 2025 року перейти на нові правила", - заявив Мережко під час розгляду законопроєкту в залі Верховної Ради.

Своєю чергою заступник голови Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Марія Мезенцева-Федоренко пояснила, що ратифікація відкриває шлях до технічної допомоги українським регіонам.

"Програма URBACT IV донедавна була не доступна для громад територій і регіонів держави Україна. Ми вітаємо наш вступ до програми. Не всі міста і регіони насправді спроможні робити плани співфінансування, відновлення і відбудови. Програма розширилась, географічно ми це також вітаємо. У програмі дозволять приймати участь українським регіонам для створення інвестиційних планів. Тобто ми говоримо не просто про ратифікацію, а про фінансову підтримку. І також це пошук комплексних рішень. Для когось це водогін і чиста вода, як для Миколаївщини, для когось це розгалужені газові мікромережі для того, щоб забезпечити опалення, як для Харківщини тощо", - додала Мезенцева-Федоренко.

Як повідомлялось, Європейська Комісія схвалила приєднання України до програми Європейського Союзу URBACT IV на період 2021 - 2027 років (Urban Development Network). З 1 січня українські та молдавські громади можуть долучатися до загальноєвропейської програми URBACT.