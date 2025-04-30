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Рада зобов’яже роботодавців платити пеню за тривалу затримку із виплатою зарплат
17:26 30.04.2025 |
Верховна Рада схвалила проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення захисту вимог працівників щодо виплати заборгованості із заробітної плати, в тому числі у випадку неплатоспроможності роботодавця".
Відповідний законопроєкт №9510 у першому читанні на засіданні у середу підтримав 251 нардеп, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.
Метою ухвалення законопроєкту у пояснювальній записці вказано "забезпечення реалізації конституційних прав працівників на своєчасне та в повному обсязі отримання заробітної плати".
Для цього пропонується внести низку змін до чинного законодавства, якими:
* зобов'язати роботодавця, у разі сплачувати пеню у випадку затримки виплати заробітної плати на строк більше 15 календарних днів;
* надати право працівнику тимчасово припинити виконання роботи у разі затримки виплати заробітної плати на строк більше 15 календарних днів;
* розширити підстави для видання судових наказів, якщо заявлено вимогу не лише про стягнення заборгованої зарплати, а також нарахованої на день виплати суми компенсації втрати частини заробітної плати та пені;
* передбачити створення гарантійної установи для задоволення грошових вимог найманих працівників у разі неплатоспроможності роботодавця;
* передбачити виплату працівнику компенсації у розмірі трьох середньомісячних заробітних плат у випадку звільнення працівника до порушення справи банкрутство роботодавця;
* врегулювати нарахування страхового стажу у випадку виплати такої компенсації за рахунок коштів соціального страхування.
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