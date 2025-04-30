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Зеленський підписав закон про створення єдиного реєстру професій
14:24 30.04.2025 |
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення національної системи кваліфікацій відповідно до актуальних потреб ринку праці та інших питань".
Відповідний законопроєкт №9630 повернули до Верховної Ради з підписом голови держави 29 квітня, повідомляється на сайті парламенту.
Як повідомлялося, Рада ухвалила його у другому читанні 15 квітня.
Його метою у пояснювальній записці вказано "впорядкування системи кваліфікації та створення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатора професій) шляхом об'єднання Національного класифікатора професій, Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Реєстру кваліфікацій, їх діджиталізації та синхронізації з іншими базами даних".
Автори законопроєкту пояснювали, що існуючі Національний класифікатор професій та Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників не синхронізовані з Реєстром кваліфікацій, моральної застарілі, не відповідають сучасним виробничим процесам та обладнанню, а також ведуться різними суб'єктами. А це гальмує розвиток ринку праці та не сприяє ефективному виконанню завдань та функцій колегіального органу у сфері кваліфікацій, зазначається у пояснювальній записці.
Згідно із ухваленим законом, Єдиний реєстр кваліфікацій мають створити за рік від набрання ним чинності.
Нагадаємо, раніше в Держслужбі зайнятості повідомили, що ситуація на ринку праці залишається складною. Майже в усіх видах економічної діяльності є дефіцит кадрів, та найбільш затребуваними є робітничі професії. Зокрема, гостро стоїть питання пошуку кваліфікованих працівників, таких як: швачка, електромонтер з ремонту електроустаткування, сантехнік, електрик, монтер колії, слюсар аварійно-відновлювальних робіт, зварник, електрогазозварник, автослюсар тощо.
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