Рада усунула колізію, яка заважала містам використовувати «гуманітарні» автобуси

Верховна Рада врегулювала законодавчу колізію, яка заважала використовувати автобуси, тролейбуси й трамваї, отримані з-за кордону як гуманітарну допомогу, на маршрутах загального користування зі сплатою за проїзд. Відповідний законопроєкт №12177-1 в другому читанні та цілому підтримали 278 депутатів, повідомив профільний віцепрем'єр Олексій Кулеба.

За роки повномасштабної війни близько 90 громад отримали понад 800 автобусів, десятки трамваїв і тролейбусів - загалом більш як 1000 одиниць транспорту.

"Але весь цей час був бар'єр: не було законної можливості використовувати цей транспорт для перевезень. І сьогодні ми цей бар'єр прибрали", - йдеться в Telegram-каналі Кулеби.

Ухвалений закон дозволяє використання транспортних засобів, отриманих як гуманітарна допомога, для перевезення пасажирів під час воєнного стану та протягом 12 місяців після його завершення.

Рішення стосується автобусів, електробусів, трамваїв, тролейбусів та вагонів метрополітену.

Ці транспортні засоби можна використовувати тільки для пасажирських перевезень на маршрутах, організованих органами місцевого самоврядування. Їх не можна продавати або передавати іншим особам, крім безоплатного передання іншим комунальним перевізникам.

Використання цих транспортних засобів для перевезення пасажирів (зокрема пільгових категорій) не вважається отриманням прибутку від гуманітарної допомоги, що заборонено.