Реєстр рахунків та банківських сейфів: Мінфін розповів про приєднання України до Єдиної зони платежів у євро

Кабінет міністрів схвалив пакет законопроєктів, прийняття яких є обов'язковою умовою для приєднання України до єдиної зони європлатежів Single Euro Payments Area (SEPA), повідомило Міністерство фінансів України у вівторок.

"Мета законопроєктів - приведення українського законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму у відповідність до актів права Європейського Союзу. Це є обов'язковою умовою для забезпечення подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA", - пояснюється на сайті відомства у вівторок.

В Мінфіні підкреслили, що приєднання України до SEPA дозволить громадянам та бізнесу здійснювати перекази в EUR між 36 європейськими країнами - учасницями надзвичайно швидко, без додаткових комісій та за чітко встановленими правилами.

Таким чином, зазначили в Мінфіні, після прийняття законопроєктів Верховною Радою і подальшого підписання угоди - фінансові кордони з ЄС будуть стерті.

Законопроєкти, схвалені урядом, передбачають створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб за адмініструванням ДПС, до якого будуть вноситись відомості про банківські рахунки, рахунки у цінних паперах, електронні гаманці тощо; про власників таких рахунків; про установи, де відкриті рахунки.

Також Кабмін схвалив створення Реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень за адмініструванням ДПС, посилення перевірки кінцевих бенефіціарів та покарання за неправдиві дані, введення санкцій за порушення правил фінмоніторингу згідно з вимогами ЄС.

Крім того, уряд дозволив створення системи викривачів порушень у фінмоніторингу та їх захист, включення довірчих власників трастів та торговців культурними цінностями з операціями від 400 тис. грн через "вільні порти" до списку тих, хто звітує про підозрілі операції.

Ще одним схваленим документом Кабмін заборонив злочинцям та їх спільникам управляти суб'єктами первинного фінансового моніторингу.