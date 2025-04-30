Фінансові новини
- |
- 30.04.25
- |
- 00:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Реєстр рахунків та банківських сейфів: Мінфін розповів про приєднання України до Єдиної зони платежів у євро
23:03 29.04.2025 |
Кабінет міністрів схвалив пакет законопроєктів, прийняття яких є обов'язковою умовою для приєднання України до єдиної зони європлатежів Single Euro Payments Area (SEPA), повідомило Міністерство фінансів України у вівторок.
"Мета законопроєктів - приведення українського законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму у відповідність до актів права Європейського Союзу. Це є обов'язковою умовою для забезпечення подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA", - пояснюється на сайті відомства у вівторок.
В Мінфіні підкреслили, що приєднання України до SEPA дозволить громадянам та бізнесу здійснювати перекази в EUR між 36 європейськими країнами - учасницями надзвичайно швидко, без додаткових комісій та за чітко встановленими правилами.
Таким чином, зазначили в Мінфіні, після прийняття законопроєктів Верховною Радою і подальшого підписання угоди - фінансові кордони з ЄС будуть стерті.
Законопроєкти, схвалені урядом, передбачають створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб за адмініструванням ДПС, до якого будуть вноситись відомості про банківські рахунки, рахунки у цінних паперах, електронні гаманці тощо; про власників таких рахунків; про установи, де відкриті рахунки.
Також Кабмін схвалив створення Реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень за адмініструванням ДПС, посилення перевірки кінцевих бенефіціарів та покарання за неправдиві дані, введення санкцій за порушення правил фінмоніторингу згідно з вимогами ЄС.
Крім того, уряд дозволив створення системи викривачів порушень у фінмоніторингу та їх захист, включення довірчих власників трастів та торговців культурними цінностями з операціями від 400 тис. грн через "вільні порти" до списку тих, хто звітує про підозрілі операції.
Ще одним схваленим документом Кабмін заборонив злочинцям та їх спільникам управляти суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|На доходи від продажу товарів на OLX, Prom та Rozetka запровадять податок: Кабмін схвалив законопроєкт
ТОП-НОВИНИ
|Австралія затримує передачу Україні танків Abrams через відсутність згоди США - ЗМІ
|НБУ визнав репутацію Порошенка небездоганною через санкції, стверджують його адвокати
|Путін оголосив нове «перемир'я» - від 7 по 11 травня
|Угода про ресурси. Україна і США домовились не враховувати попередню допомогу - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Москитні сітки на двері на магнітах
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
У РУБРИЦІ
|Фонд гарантування кредитів у сільському господарстві видав у 2025р лише 24 кредити на 39,7 млн грн - міністр
|Рада підтримала у -1-му читанні законопроєкт про закупівлю ліків за механізмом ДКД коштом місцевих бюджетів
|Гетманцев пропонує зобов'язати усіх інспекторів ДПС носити бодікамери
|Обсяг виданих у 4 міс.-2025 за програмою «єОселя» кредитів скоротився на 40% - «Укрфінжитло»
|Уряд розширив моніторингові функції Держенергоефективності в сферах енергоменеджменту і енергоаудиту
|Мінфін понизив ставку річних доларових ОВДП до 4,17-4,25% річних
|Реєстр рахунків та банківських сейфів: Мінфін розповів про приєднання України до Єдиної зони платежів у євро
Бізнес
|Аналітик назвав перенесення виробництва iPhone з Китаю до Індії нереалістичним
|Керівниця Chrome заявила, що тільки Google може керувати браузером
|FT: Apple планує перенести складання понад 60 млн iPhone з Китаю до Індії у 2026 році
|Google переносить виробництво смартфонів Pixel з В'єтнаму до Індії через високі тарифи США
|Ілон Маск накладає тіньові бани на блогерів, які критикують його в X — The New York Times
|Xiaomi змушує працівників працювати по 12–15 годин і карають за вихідні — ЗМІ
|У Франції понад 200 ЗМІ позиваються до Meta