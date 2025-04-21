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Уряд схвалив законопроєкт для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро
10:40 21.04.2025 |
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт щодо виконання Україною вимог ЄС для приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів.
Зазначається, що документ розроблено Мінфіном у співпраці з гендиректоратом Єврокомісії з питань фінансової стабільності.
Мета законопроєкту - приведення українського законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму у відповідність до європейського. Це є обов'язковою умовою для забезпечення подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA.
Проєктом закону передбачено створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб із зазначенням дати відкриття/закриття; виду та номера рахунку, що містить номер IBAN; ПІБ власника рахунку чи індивідуального банківського сейфа.
Водночас, як наголосили у Мінфіні, в законопроєкті зафіксовано, що до реєстру не передаються відомості про рух і залишки коштів за рахунками громадян та про вміст сейфа.
Адміністратором такого реєстру пропонується визначити Державну податкову службу (ДПС).
Крім того, передбачається створити Реєстр кінцевих бенефіціарних власників трастів за адміністрування ДПС; удосконалити процедуру верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юросіб та механізм застосування заходів впливу за неподання, несвоєчасне подання такої інформації.
Однією з новацій документа є створення механізму викривачів у сфері фінмоніторингу та їх захисту.
До переліку спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу запропоновано додати довірчих власників трастів і торговців культурними цінностями, які проводять операції через "вільні порти", якщо сума перевищує 400 тис. грн.
Ухвалення парламентом цього закону сприятиме імплементації в законодавство вимог міжнародних стандартів у сфері боротьби з відмиванням коштів та виконанню умов для отримання Україною членства в ЄС, підсумували у Мінфіні.
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