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Уряд схвалив законопроєкт для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро

10:40 21.04.2025 |

Право

 

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт щодо виконання Україною вимог ЄС для приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів.

Зазначається, що документ розроблено Мінфіном у співпраці з гендиректоратом Єврокомісії з питань фінансової стабільності.

Мета законопроєкту - приведення українського законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму у відповідність до європейського. Це є обов'язковою умовою для забезпечення подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA.

Проєктом закону передбачено створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб із зазначенням дати відкриття/закриття; виду та номера рахунку, що містить номер IBAN; ПІБ власника рахунку чи індивідуального банківського сейфа.

Водночас, як наголосили у Мінфіні, в законопроєкті зафіксовано, що до реєстру не передаються відомості про рух і залишки коштів за рахунками громадян та про вміст сейфа.

Адміністратором такого реєстру пропонується визначити Державну податкову службу (ДПС).

Крім того, передбачається створити Реєстр кінцевих бенефіціарних власників трастів за адміністрування ДПС; удосконалити процедуру верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юросіб та механізм застосування заходів впливу за неподання, несвоєчасне подання такої інформації.

Однією з новацій документа є створення механізму викривачів у сфері фінмоніторингу та їх захисту.

До переліку спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу запропоновано додати довірчих власників трастів і торговців культурними цінностями, які проводять операції через "вільні порти", якщо сума перевищує 400 тис. грн.

Ухвалення парламентом цього закону сприятиме імплементації в законодавство вимог міжнародних стандартів у сфері боротьби з відмиванням коштів та виконанню умов для отримання Україною членства в ЄС, підсумували у Мінфіні.
Ключові теги: ЄС
 

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