Податкова отримає дані про наявність рахунків та банківських сейфів в українців: Кабмін схвалив законопроєкт

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)".

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 18 квітня, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

За його словами, цей законопроєкт передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, яким адмініструватиме Державна податкова служба (ДПС).

Серед іншого, законопроєкт також визначає:

* перелік субʼєктів, які надсилатимуть до ДПС інформацію про рахунки та індивідуальні банківські сейфи фізичних осіб;

* перелік користувачів, які користуються інформацією цього реєстру у порядку спеціального доступу або електронної взаємодії між реєстрами;

* створення реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень, який також адмініструватиме ДПС;

* запровадження механізму верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників трастів;

* введення поняття викривача у сфері запобігання та протидії та затвердження його правового статусу;

* удосконалення застосування режиму санкцій за неподання, несвоєчасне подання, подання завідомо недостовірних відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структури власності юридичної особи тощо.

Як повідомлялося, в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику між владою України та МВФ українська влада підтвердила намір керуватися затвердженою у грудні 2023 року Національною стратегією доходів для збільшення надходжень до держбюджету, яка передбачає можливість розширення підстав для позасудового доступу податкових органів до інформації щодо сум коштів, що надходять на банківські рахунки платників податків.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що співробітники Державної податкової служби мають отримати доступ до фінансових даних українців, які наразі є банківською таємницею.

"Я як міністр фінансів вважаю, що максимальна прозорість і відкритість у сплаті податків - це наше майбутнє. І ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає. Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців", - казав міністр.

Він висловив переконання, що банківська таємниця для податківців все одно буде скасована в рамках євроінтеграції. Водночас очільник Мінфіну визнав, що цьому може перешкоджати недовіра українців до державних інституцій.

Своєю чергою голова правління НБУ Андрій Пишний раніше наголошував, що збереження банківської таємниці залишається одним із принципових завдань Національного банку, яке набуває особливої ​​актуальності у світлі інтеграції України до ЄС.

Водночас голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") вважає, що чинний склад Верховної Ради не зможе ухвалити зміни до законодавства, які б дозволили Податковій службі отримати доступ до даних про кошти на банківських рахунках українців.