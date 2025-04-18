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Кабмін схвалив євроінтеграційний законопроєкт про захист вод від забруднення
17:07 18.04.2025 |
Кабінет Міністрів України схвалив євроінтеграційний законопроєкт про захист вод від забруднення.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.
Як зазначається, документ спрямований на гармонізацію українського законодавства у сфері водних ресурсів із ключовими директивами Європейського Союзу.
Проєкт закону передбачає, зокрема:
* уточнення термінології у Водному, Земельному кодексах та інших профільних законах відповідно до стандартів ЄС,
* чітке визначення повноважень Міндовкілля, Держводагентства, Держгеонадр та Держпродспоживслужби у сфері захисту вод від забруднення,
* підвищення відповідальності водокористувачів за збереження водних об'єктів та запобігання їх забрудненню нітратами від сільськогосподарської діяльності.
Раніше повідомлялося, що збитки, завдані довкіллю внаслідок повномасштабної війни Росії проти України, сягнули майже 85 млрд євро.
Перед тим стало відомо, що загальна потреба в інвестиціях на проєкти Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів з їхнього відновлення становить приблизно 82,5 млрд грн, і 2025 року на ці потреби планують виділити з держбюджету 25 млрд грн.
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