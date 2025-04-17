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Зеленський підписав закон про створення національної системи кіберзахисту

14:34 17.04.2025 |

Право

 

Президент Володимир Зеленський підписав закон №11290 "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформації та кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, об'єктів критичної інформаційної інфраструктури". Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Законом передбачається:

* створення національної системи реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози;

* функціонування національної системи обміну інформацією про відповідні загрози;

* введення штатних посад фахівців з кібербезпеки в державних органах, а також на об'єктах критичної інфраструктури.

Забезпечувати функціонування системи реагування на кіберзагрози буде Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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