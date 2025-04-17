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Зеленський підписав закон про створення національної системи кіберзахисту
14:34 17.04.2025 |
Президент Володимир Зеленський підписав закон №11290 "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформації та кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, об'єктів критичної інформаційної інфраструктури". Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.
Законом передбачається:
* створення національної системи реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози;
* функціонування національної системи обміну інформацією про відповідні загрози;
* введення штатних посад фахівців з кібербезпеки в державних органах, а також на об'єктах критичної інфраструктури.
Забезпечувати функціонування системи реагування на кіберзагрози буде Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.
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