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Верховна Рада ратифікувала фінансування програми Interreg
12:08 17.04.2025 |
Верховна Рада України ратифікувала угоду про фінансування програми Interreg (Interreg VI-C) Interreg Europe 2021-2027.
За відповідний законопроєкт в цілому проголосував 279 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер, повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко в телеграмі.
Як повідомляється на сайті програми, Interreg Europe - це програма міжрегіонального співробітництва, що співфінансується Європейським Союзом. ЄС прагне зменшити диспропорції у рівнях розвитку, зростання та якості життя в регіонах Європи та між ними, програма сприяє досягненню цієї мети і розрахована на період з 2021 по 2027 рік.
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