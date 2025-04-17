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Верховна Рада ратифікувала фінансування програми Interreg

12:08 17.04.2025 |

Право

 

Верховна Рада України ратифікувала угоду про фінансування програми Interreg (Interreg VI-C) Interreg Europe 2021-2027.

За відповідний законопроєкт в цілому проголосував 279 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер, повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко в телеграмі.

Як повідомляється на сайті програми, Interreg Europe - це програма міжрегіонального співробітництва, що співфінансується Європейським Союзом. ЄС прагне зменшити диспропорції у рівнях розвитку, зростання та якості життя в регіонах Європи та між ними, програма сприяє досягненню цієї мети і розрахована на період з 2021 по 2027 рік.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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