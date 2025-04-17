Фінансові новини
- |
- 17.04.25
- |
- 13:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський підписав закон, що впорядковує ринок автотранспортних послуг до норм ЄС
11:55 17.04.2025 |
Президент Володимир Зеленський підписав закон, що впорядковує ринок автотранспортних послуг відповідно до норм Європейського союзу.
Про це повідомляється у Телеграмі Верховної Ради, передає Укрінформ.
«Президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний Закон, що впорядковує ринок автотранспортних послуг відповідно до норм ЄС (№ 4337-IX). Закон спрямований на врегулювання ринку автомобільних перевезень в Україні відповідно до європейських стандартів. Він запроваджує чіткі правила ліцензування перевізників відповідно до положень Регламенту ЄС, визначає вимоги до професійної компетентності менеджерів з перевезень, підвищує рівень безпеки та якості транспортних послуг», - йдеться у повідомленні.
Основні зміни стосуватимуться правил ліцензування українських перевізників.
Зокрема, документ запроваджує механізм "доброї репутації" для компаній, що займаються автомобільними перевезеннями. Тобто для отримання ліцензії та введення діяльність необхідна буде відсутність звинувачень у тяжких кримінальних злочинах або відсутності санкцій, накладених, зокрема, за тяжкі порушення законодавства стосовно здійснення автомобільних перевезень.
Крім того, компанії, що здійснюють перевезення, повинні мати відповідне фінансове становище, підтверджене банківською гарантією або страхуванням. А також належну професійну компетентність управителів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд Парижа дозволив примусово стягнути з РФ на користь «Нафтогазу» $5 млрд
ТОП-НОВИНИ
|Єрмак разом з Умєровим і Сибігою прилетіли в Париж для зустрічей з представниками США
|Свириденко повідомила про суттєвий прогрес в роботі по угоді із США
|Данія відправить солдатів для проходження навчання в Україні
|Рада схвалила продовження до 6 серпня воєнного стану та загальної мобілізації
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Верховна Рада ратифікувала фінансування програми Interreg
|Зеленський підписав закон, що впорядковує ринок автотранспортних послуг до норм ЄС
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.04.25
|Суд Парижа дозволив примусово стягнути з РФ на користь «Нафтогазу» $5 млрд
|Банки розділилися в оцінках ймовірності підвищення НБУ ставки в четвер
|ЄС стримує санкції проти російського СПГ, щоб мати козир у торгах із США, - Reuters
|США й Україна можуть мати спільний інтерес у поновленні роботи Запорізької АЕС під контролем України - Галущенко
Бізнес
|Reuters: мита Трампа зривають плани Tesla з запуску нових моделей Cybercab і Semi
|Microsoft: ШІ поки що не здатний замінити програмістів
|AMD вже отримала перші робочі 2-нм чипи Zen 6, до комерційного запуску лишаються місяці
|Світові продажі електромобілів зросли на 29%: рекорд у Британії, спад у Франції, Tesla в мінусі
|NVIDIA може втратити $5,5 млрд через обмеження на експорт чипів H20 до Китаю
|Nvidia офіційно представила бюджетні відеокарти GeForce RTX 5060 і RTX 5060 Ti - старша модель вийде вже 16 квітня
|Honda переносить виробництво з Канади та Мексики до США через мита