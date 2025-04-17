Зеленський підписав закон, що впорядковує ринок автотранспортних послуг до норм ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що впорядковує ринок автотранспортних послуг відповідно до норм Європейського союзу.

Про це повідомляється у Телеграмі Верховної Ради, передає Укрінформ.

«Президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний Закон, що впорядковує ринок автотранспортних послуг відповідно до норм ЄС (№ 4337-IX). Закон спрямований на врегулювання ринку автомобільних перевезень в Україні відповідно до європейських стандартів. Він запроваджує чіткі правила ліцензування перевізників відповідно до положень Регламенту ЄС, визначає вимоги до професійної компетентності менеджерів з перевезень, підвищує рівень безпеки та якості транспортних послуг», - йдеться у повідомленні.

Основні зміни стосуватимуться правил ліцензування українських перевізників.

Зокрема, документ запроваджує механізм "доброї репутації" для компаній, що займаються автомобільними перевезеннями. Тобто для отримання ліцензії та введення діяльність необхідна буде відсутність звинувачень у тяжких кримінальних злочинах або відсутності санкцій, накладених, зокрема, за тяжкі порушення законодавства стосовно здійснення автомобільних перевезень.

Крім того, компанії, що здійснюють перевезення, повинні мати відповідне фінансове становище, підтверджене банківською гарантією або страхуванням. А також належну професійну компетентність управителів.